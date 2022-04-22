Российским войскам достался огромный украинский арсенал с большим числом артиллерийских боеприпасов

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22 апреля 2022, 20:33

Фото: Соцсети

Специалисты инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём телеграмм-канале.

Украинские военные бросили склад боеприпасов площадью несколько сот гектар с огромным объёмом снарядов к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня и комплексов ПВО, советского и западного производства. Здесь же были обнаружены ракеты к РСЗО с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливают жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей.