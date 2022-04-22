Макрон подготовил предвыборный «подарок» для российских войск

Аргументы Недели → Армия 13+

22 апреля 2022, 16:14

Фото: Соцсети

Президент Франции заявил, что он намерен передать Украине относительно новые самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и выстрелы к ней. Вероятно Макрон сделал это чисто в популистских целях, ради победы во втором туре выборов.

Такие действия политика, указывают на его моральные устои. Он готов на всё ради победы на выборах. Ну, что ж - Бог ему судья.

Что касается САУ CAESAR. Данная установка является самоходным вариантом буксируемого французского 155-мм артиллерийского орудия TRF1. Первый образец этой гаубицы был показан военным в 1994 году, а в 2000 году - подписан первый контракт для армейских испытаний. CAESAR представляет собой колесную 155-мм самоходную гаубицу с длиной ствола 52 калибра. Её возимый боезапас составляет 18 выстрелов. Экипаж насчитывает 3/5 человек.