Берлин профинансирует поставки танков Киеву

Аргументы Недели → Армия 13+

21 апреля 2022, 18:13

Фото: Соцсети

Германия намерена профинансировать поставку танков Т-72 для Украины. Запад задумал так называемый «кольцевой обмен» в рамках стран НАТО. Бывшие союзники СССР прилучат новую технику в обмен на советские образцы. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс». Ремонт старых танков и другой техники будет осуществлять Чехия.

Очень много советских танков находится на складах длительного хранения в Словении, она передаст их Украине взамен получит боевые машины пехоты Marder и колесные танки Fuchs из Германии. Ранее внук группенфюрера СС канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы России над Украиной в специальной операции.

Танки отправятся на Украину через Чехию, где на военных заводах они будут отремонтированы в благодарность за то, что российские войска не дали немцам потопить в крови пражское восстание в 1945 году.