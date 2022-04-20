К трагедии крейсера «Москва» могут быть причастны диверсанты

Аргументы Недели → Армия 13+

20 апреля 2022, 15:13

Недавняя гибель флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва» уже обросла множеством версий. Среди наиболее вероятных называются поражение крылатыми ракетами, подрыв на мине, пожар в результате неисправности электропроводки и даже курение в неположенном месте. Но контрразведчики и многие ветераны флота убеждены – это была диверсия.



Сейчас киевские пропагандисты ликуют и трубят о грандиозной «перемоге». Якобы «Москву» подожгли две новейшие украинские ракеты «Нептун». Мол, не зря же через пару дней россияне ракетным ударом уничтожили завод, где их производили. Но никто – ни наши локаторы, ни самолёты-разведчики НАТО не зафиксировали пуска дозвуковых противокорабельных (ПКР) ракет «Нептун». Ничего не знали об их применении и в окружении Зеленского. Комментируя пожар на борту «Москвы», жовто-блакитный Геббельс пан Арестович поначалу глумливо заявлял, что это какой-то матросик закурил у порохового погреба.



«Москва» стояла на якоре в акватории и вместе с кораблями эскорта полностью контролировала воздушную обстановку. У крейсера для этого было самое мощное вооружение. Прежде всего это противовоздушный комплекс «Форт», флотский аналог С-300. На ближней дистанции ПКР «Нептун» должны были встретить шесть автоматических 30-мм зенитных пушек, на малой высоте их можно было сбить двумя сдвоенными ЗРК «Оса». Так что грешить на то, что пэвэошники «Москвы» и кораблей эскорта прозевали ракетный удар, не приходится. Его, скорее всего, не было.



Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере – это рукотворное дело. По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться. Очень уж всё смахивает на заранее подготовленную диверсию! От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ. Первым в Севастопольской бухте 7 октября 1916 года взорвался и затонул линкор «Императрица Мария». Трагедия с другим флагманом Черноморского флота произошла в ночь на 29 октября 1955 года. Тогда линкор «Новороссийск», находившийся на якорной стоянке в Северной бухте Севастополя, тряхнуло мощнейшим взрывом. Многие ветераны Черноморского флота считают, что флагман погубили итальянские боевые пловцы под командованием печально знаменитого князя Валерио Боргезе. И сейчас к трагедии «Москвы» могут быть причастны диверсанты.



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