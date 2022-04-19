Украинская разведка сообщила о том, что российские войска начали крупномасштабное наступление

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19 апреля 2022, 21:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Краткий обзор боевых действий в ходе специальной военной операции за 19 апреля. По данным эстонской и украинской разведок войска ВС РФ начали крупномасштабное наступление в Донбассе. В Мариуполе объявлен период тишины, но сведений о сдаче украинских и иностранных военных, занимающих позиции на Азовстали, не поступило. Запад продолжает накачивать Украину оружием и боеприпасами, а российская авиация по-прежнему не бомбит украинские железнодорожные воинские эшелоны, которые благополучно доставляют военные грузы на линию фронта.

Разведка НАТО провела ещё один подсчёт задействованных в специальной операции сил и средств обеих сторон. По численности личного состава украинская армия превосходит российские войска, участвующие в боевых действиях, вдвое. Однако, отмечается, что подавляющее большинство солдат в ВСУ и НГУ уже из числа тех, кто был призван в ходе всеобщей мобилизации. То есть, значительная часть украинских кадровых военных, служивших и подготовленных до начала спецоперации уже выбыли их рядов.

В Мариуполе Минобороны предложило обороняющимся в Азовстали военнослужащим ВСУ, бойцам полка «Азов» (запрещён в России) и иностранным наёмникам капитулировать, для этого 19 апреля будет объявлен период тишины. Напоминаем, что это далеко не первая. попытка склонить украинских и иностранных военных к сдаче, ранее никакие увещевания не помогли.

На Славянском направлении скоро будет освобождён Святогорский монастырь. Российские войска обезопасили свой левый фланг и выравняли линию фронта восточнее Изюма. Именно здесь наблюдается мощная огневая подготовка, которая как правило предшествует началу наступления. По обстрелом ракетных войск и артиллерии ВС РФ оказались позиции ВСУ в районе населённых пунктов, Барвенково, Славянск, Мирное, Попасное. Продолжаются бои на всём донбасско-запорожском участке фронта от Лисичанска до Гуляйполя. Киев по-прежнему не намерен отводить свои войска из Донбасса на вторую линию обороны, расположенную восточнее Днепра. Генштаб ВСУ, намерен дать генеральное сражение именно на Донбассе, и угроза создания там котла никого не пугает.

Украина по-прежнему получает военную технику, вооружение и боеприпасы, которые доставляются на линию фронта по железной дороге. Российская авиация не бомбит эшелоны и позволяет командованию ВСУ пополнять украинские силы новобранцами, техникой, оружием, боеприпасами и прочими материальными средствами, необходимыми для ведения боя.