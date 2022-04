Украина как поле битвы Западного мира с Русской цивилизацией

Аргументы Недели → Армия 13+

19 апреля 2022, 18:13

Фото: Соцсети

15 апреля 2022 года появилось очередное интервью президента Украины Зеленского британской корпорации Би-би-си, во время которого он сделал несколько откровенных заявлений. По словам Зеленского, украинские руководители понимали неизбежность открытого столкновения с Россией и проводили политику по подготовке страны к войне. Зеленский признается: «Нам нужно было готовиться. Нам нужны были деньги, нам нужно было оружие и так далее. И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки».

Разоткровенничавшись, президент Украины сообщил британскому корреспонденту: «И, если быть … с вами совсем откровенным, о некоторых вещах мы договаривались с некоторыми странами еще в декабре. Мы договаривались о некоторых вещах в январе». В ходе интервью Зеленский признается: «мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны, группами, на которые Россия тратила деньги». В ходе интервью Зеленский сделал еще одно сенсационное признание: «Мы начали эту войну еще раньше». И это действительно так.

ЦЕЛЬ - ДОНБАСС

Уже в первые дни спецоперации на Украине в руки военнослужащих Российской армии попали материалы о подготовке ВСУ и Нацгвардии по реализации плана «Б», о котором неоднократно говорил Зеленский. При зачистке аэродрома Гостомель под Киевом российскими Силами специальных операций были захвачены секретные документы, которые прямо говорят о готовившемся Киевским режимом силовом захвате Донбасса. Наиболее важный из них – приказ командующего Национальной гвардией Украины «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

На сегодняшний день имеется множество подтверждений о планах ВСУ совершить нападение на Донбасс 8 марта 2022 г. В этот праздничный день не менее трети военнослужащих Народной милиции ЛДНР находилось бы в увольнении, что во многом упрощало прорыв обороны. На всю операцию ВСУ отводилось 5 дней. Столь небольшой срок объясняется многократным превосходством украинской армии над Народной милицией ЛДНР. Если на линии соприкосновения с Народными республиками численность наступающих войск составляла 150 тыс. военнослужащих, то обороняющихся насчитывалось лишь 35 - 40 тыс. человек. Многократным было превосходство ВСУ в авиации, бронетехнике, артиллерийских системах и РСЗО.

Киевский режим планировал в течение первых трех дней отрезать территорию ЛДНР от России, нанеся на Луганском и Мариупольском направлениях мощные удары вдоль российской границы. Уже через три дня части двух оперативно-тактических групп «Север» и «Юг» должны были встретиться в районе поселка Красный Луч. Одновременно ОТГ «Восток» атаковала на Донецком направлении, рассекая оборону Народной милиции ЛДНР на две части. При прорыве линии фронта командование ВСУ заранее предусмотрело тяжелые потери и выделило значительные резервы. В ходе наступления штурм крупных населенных пунктов не предусматривался. Украинские войска должны были блокировать такие города как Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск. Затем уцелевшее мирное население Донбасса в полном составе предполагалось депортировать в Россию.

Особая роль в операции отводилась запрещенным в нашей стране националистическим батальонам «Азов», «Айдар» и «Правый сектор», которые должны были исполнять роль заградотрядов, не допуская дезертирства среди военнослужащих ВСУ. В рассекреченных документах Нацгвардии Украины предусматривалось создание концлагерей для всех, кто оказывал сопротивление или сотрудничал с властями ЛДНР, а также для военнослужащих украинской армии, которые решат без приказа отступить, сдаться в плен или дезертировать.

Нет смысла говорить о том, что операция украинской армии по захвату и зачистке Донбасса привела бы к массовой гибели десятков тысяч мирных жителей.

ПЛАНЫ КУРАТОРОВ

Понятно, что без полного одобрения со стороны Вашингтона и согласования с Брюсселем Киев никогда бы не решился на столь жестокую по отношению к мирному населению Донбасса авантюру. Более того, можно с уверенностью сказать, что по плану США не Вашингтон должен был помогать Киевскому режиму в реализации его замыслов по захвату территории ЛДНР, а наоборот, Украина являлась инструментом для реализации американских планов по ослаблению и последующему разрушению России.

Многое в действиях США и Великобритании и других стран Запада говорит, что Вашингтон заранее спланировали сценарий по втягиванию Российской Федерации в конфликт на Донбассе. Подтверждением тому служит колоссальная военная помощь Киевскому режиму, которая еще год назад была заложена в бюджет США. Расчет странами НАТО делался на то, что после нападения ВСУ на ЛДНР Российская армия обязательно вмешается в войну и встанет на защиту русскоязычного населения Донбасса. О заранее продуманном и подготовленном характере антироссийских действий Белого дома говорят и санкции, которые ввели страны Запада. На сегодняшний день существует уже более 6 тысяч ограничений прав российских юридических и физических лиц. Не надо иметь «семи пядей во лбу», чтобы понять - для подготовки и согласования с правительствами более чем 30 стран пяти антироссийских санкционных пакетов требуется кропотливая и напряженная работа. По времени она занимает не несколько недель, а месяцы.

Подтолкнув Киевский режим на агрессивные действия против Донбасса и России, Вашингтон одновременно решает несколько своих задач по сохранению однополярного мира. Одна из них – максимально ослабить Россию, вытеснить нашу страну с европейского рынка газа, нефти и угля, искусственно вызвать дефолт.

За счет эскалации военных действий Белый дом планирует превратить Украину в новый Афганистан. Основная цель американского плана - истощить экономический и финансовый потенциал России, спровоцировать оранжевую революцию, которая должна завершиться госпереворотом и приходом в Кремль проамериканских сил. Об этих планах не так давно открыто заявил президент США Джозеф Байден. Правда, Белый дом сразу же постарался дезавуировать его слова. Но как говорят на Руси: «Слово - не воробей. Вылетит – не поймаешь».

ЦЕЛЬ США

Еще одна русофобская задача, к реализации которой стремится Вашингтон, - максимально ослабить Евросоюз. Резкий рост цен на энергоносители уже привел к тому, что себестоимость значительной части европейской продукции резко возросла, сделав товары из ЕС неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из США.

Увеличивая поставки наступательного и тяжелого оружия на Украину, Вашингтон пытаются поправить свой испорченный имидж. После позорного бегства американской армии из Афганистана в мире у Пентагона сформировался негативный образ.

Делая все для поражения российских войск на Украине, США стремятся любым путем доказать другим странам, в первую очередь членам НАТО, что американская армия по-прежнему сильна и превосходит по выучке и оснащению российскую.

Раздувая конфликт на Украине, администрация Байдена решает и свои внутриполитические задачи. Рост военных поставок Киевскому режиму пополняет бюджет американских военных корпораций, а значит, приведет к росту пожертвований в пользу демократической партии на ближайших выборах в Конгресс в ноябре этого года.

Еще одна цель команды президента США Байдена – искусственно переложить на Россию причины социально-экономического и финансового кризиса, который все больше и больше охватывает экономику Соединенных Штатов. Обвинив Президента РФ В.В. Путина во всех смертных грехах, американские элиты переключают внимание американских обывателей на российско-украинский конфликт, отвлекая простой народ от усугубляющихся внутренних проблем. Главная ставка в этой хорошо продуманной и организованной кампании делается на русофобию, которая стала основным средством в борьбе за голоса на предстоящих выборах.

Особое место в сложной игре Вашингтона занимает Китай. Цель США - запугать КНР, показать на примере России какие санкции ждут китайскую экономику и финансовый сектор, если Пекин не будет следовать американским курсом и продолжит проводить независимую политику.

На сегодняшний день Российская армия вполне успешно решает задачу демилитаризации Украины. Под контроль взята значительная территория сопоставимая по площади с Великобританией. Боевые действия ведутся дистанционно, сводя к минимуму российские потери. Для этого используется высокоточное оружие, которое с большой эффективностью уничтожает боевую технику противника, базы наемников, склады боеприпасов и ГСМ, предприятия оборонной промышленности. Что касается денацификации, то тут всё сложнее. Слишком глубоко проникли идеи нацизма в души украинцев.

УКРЯНЕ

Понимая, что история Украины как государства насчитывает всего лишь 100 лет, псевдоученые из Незалежной придумали своё понимание украинской истории, в основе которого лежат далекие от науки факты. Согласно утверждениям одного из таких «ученых», Петра Петровича Кононенко, украинцы – это потомки древних укров, которые якобы жили на востоке современной германской земли Бранденбург на реке Укер (Uker), между реками Эльба и Одер. Немецкими археологами уже давно доказано, что это были славянские поселения укрян (укров или укран), которые заняли эти по началу безлюдные пространства еще в VI – ХII веках. В последующем территория укрян была захвачена вначале Саксонским маркграфом, а позднее другими немецкими феодалами. Часть укрян была истреблена, а часть ассимилировалась с завоевателями. В наши дни в местечке Украненланд (нем. Ukranenland) в г. Торгелов в северо-восточной Германии создана археологическая деревня-музей, в которой воссоздана культура древних славян из племени укрян.

Современные украинские фальсификаторы истории придумали версию, что укряне из Германии – это не славянские, а германские племена и что современные украинцы их потомки в которых течет арийская кровь. Более того, они заявили, что украинцы являются одними из прародителей английского языка, который входит в германскую ветвь индоевропейской языковой семьи. Отказ от славянских корней позволяет современным укронацистам объявлять себя потомками ариев, а также одним из народов принадлежавшим к Священной Римской империи.

Надо сказать, что несмотря на псевдонаучные исследования украинских фальсификаторов истории, многочисленные анализы ДНК подтверждают полное родство русских и украинцев.

Несколько десятилетий националистическая идеология скрупулезно выращивалась на Украине при активной поддержке США, Канады и Великобритании. Казалось бы, какая может быть связь между украинскими нацистами и англосаксонскими либералами? Оказывается, что самая прямая. Для понимания природы двух идеологий нужно сделать небольшой экскурс в историю второй половины 19 века.

ГИПЕРДАРВИНИЗМ

После публикации Чарльзом Дарвином в 1859 г. книги «Происхождение видов» его двоюродный брат Фрэнсис Гальтон пришел к выводу, что если путем селекции возможно улучшить растения и животные, то таким же образом можно усовершенствовать человека. В 1883 г. Ф.Гальтон вводит понятие евгеника (от греч. Eugenés – «породистый»), которая делилась на два вида. Позитивная евгеника занималась «увеличением воспроизводства индивидов с признаками, которые могут рассматриваться как ценные для общества, – такими, как высокий интеллект и хорошее физическое развитие или биологическая приспособленность». В свою очередь, «негативная евгеника стремилась уменьшить воспроизводство тех, кого можно считать недоразвитыми умственно или физически, или развитыми ниже среднего». Однажды Ф. Гальтон сказал: «Существует чувство, по большей части совершенно необоснованное, против постепенного вымирания низшей расы». По сути, он заявил о необходимости избавляться от народов, которых позже гитлеровские нацисты назовут «унтерменшен» («недочеловеки»).

Другой англичанин, Герберт Спенсер, на основе своих ошибочных взглядов на учение Дарвина пришел к выводу, что небелые расы стоят на эволюционной лестнице ниже европейцев, обосновав, таким образом, расизм. Вслед за Г. Спенсером американец Уильям Грэм Самнер стал утверждать необходимость социального неравенства, считая его обязательным условием сохранения человеческой цивилизации. Г. Спенсер и У.Г. Самнер оказались у истоков социального дарвинизма, который, по сути, делит людей на две категории – на успешных и неудачников.

Идеи Ф. Гальтона, Г. Спенсера и У.Г. Самнера легли в основу гитлеровского нацизма и англосаксонского либерализма. Только в первом случае речь идет об избранной арийской нации, которая является высшей, а все остальные нации либо ниже по уровню развития, либо относятся к «унтерменшен» и подлежат истреблению. В случае с либерализмом все еще опаснее. Отцы-основатели либеральной теории полагали, что есть успешные люди, а есть неуспешные или неудачники, которые во всем должны слушать первых. По мнению современного политического истэблишмента США американская элита является успешной и поэтому у нее есть «законное право» управлять неуспешными странами, к которым, по их мнению, относится и Россия.

В подтверждение тому 16 апреля 2022 г. один из столпов современного либерализма старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма опубликовал новую статью «A Country of Their Own Liberalism Needs the Nation» («Страна со своим собственным либерализмом нуждается в нации»), в которой обосновывает новую идеологию национал-либерализма. Она подразумевает использование силового аппарата государства для насаждения в обществе либеральных идей. Фукуяма, в частности, утверждает: «либеральные общества не должны официально признавать группы, основанные на фиксированной идентичности, такой как раса, этническая принадлежность или религиозное наследие». И далее: «Национальная идентичность представляет собой очевидную опасность, но также и определенные возможности. Это социальная конструкция, и ее можно формировать так, чтобы поддерживать либеральные ценности, а не подрывать их».

Фукуяма также пишет: «Австралия, Канада, Франция, Индия и Соединенные Штаты — все это страны, которые в последние десятилетия стремились конструировать национальную идентичность на основе политических принципов, а не расы, этнической принадлежности или религии». Подход Фукуямы не нов. В свое время КПСС для строительства коммунизма пыталась сформировать новую общность советский народ. Теперь Фукуяма предлагает использовать советский опыт для продвижения идей либерализма на территориях отдельных государств.

РОССИЯ ПРОТИВ

На сегодняшний день в Европе национал-либерализму активно противостоит только Россия. Поэтому развернулось самое настоящее сражение Западного мира с Русской цивилизацией, которая через свою культуру объединяет в единое пространство многие народы Евразии.

5 апреля этого года, говоря о вооруженном конфликте на Украине, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил: «Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами». По мнению высшего американского военного Соединенные Штаты и их союзники в конфликт на Украине «будут вовлечены в течение достаточно долгого времени». 9 апреля 2022 г. верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter: «Эта война должна быть выиграна на поле боя» исключив тем самым возможность мирного решения конфликта. 17 апреля этого года президент Украины В.А. Зеленский заявил корреспонденту CNN, что «Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое».

Высказывания высокопоставленных чиновников США, ЕС и Украины говорят о том, что теперь следует говорить не о специальной операции, которую Россия проводит на Украине, а о войне Западного мира против Российской цивилизации. Де-юро войны еще нет, но де-факто она уже идет полным ходом. И в этой вооруженной схватке на кон поставлена не только денацификация и демилитаризация Украины, статус Донбасса и Крыма, но и вопрос сохранения Российской Федерации как единого, самостоятельного, сильного и благополучного государства.