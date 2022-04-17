Конашенков: В Харьковской области сбиты в воздухе два украинских фронтовых истребителя МиГ-29

Аргументы Недели → Армия 13+

17 апреля 2022, 20:41

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники. Об этом и событиях 17 апреля на полях сражений рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, снабжавшие северный сектор украинской группировки на Донбассе. Поставки военных грузов на эти передовые оперативные склады ВСУ осуществляет по железной дороге.

Фронтовая авиация ВКС РФ минувшим днём уничтожила 44 военных объекта Украины.

Среди них: в районе Авдеевки - два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднего (в 23,6 км строго на запад от Изюма) и Протопоповки (чуть севернее Завгороднего) уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах населённых пунктов Красный лиман, Новосёловка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Все эти пункты находятся на Донбасском участке фронта.

Ракетные войска и артиллерия РФ обстреляли 113-ть объектов военной инфраструктуры противника, в том числе: четыре пункта управления, четыре артиллерийских батареи, два склада горюче-смазочных материалов и 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы ВСУ. В Харьковской области сбиты в воздухе два украинских фронтовых истребителя МиГ-29.

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