Когда произойдёт полное освобождение Мариуполя

Аргументы Недели → Армия 13+

16 апреля 2022, 19:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

К началу боёв за город, гарнизон Мариуполя насчитывал до 20 тыс. штыков. В его состав входили: 10-ая ОГШБр, 36-ая ОБрМП, 56-ая ОБрМП, 23-тий, 25-тый, 37-ой, 501-ый батальоны морпехов, полк «Азов» (запрещён в России, как радикальная организация), 109-ая БрТеробороны, 53-я ОМБр, 12 бригада Нацгвардии. Все эти, немалые силы были буквально перемолоты. Сейчас на территории Азовстали находятся от 1,5 тыс. до 2 тыс. националистов и иностранных граждан, натовских военнослужащих и наёмников.

В Мариуполе завершается зачистка завода имени Ильича. Попытка прорыва 200 украинцев из приморского района на территорию Азовстали выглядит как низкопошибный фарс, поскольку сами ВэСэУшники уже давно взорвали один пролёт моста через реку Кальмиус. Как они собирались её преодолеть (в плавь ли, по воздуху ли) - останется навсегда неразрешимой загадкой, поскольку рассказать о том уже некому.

Напоминаем, что предприятие Азовсталь имеет разветвлённую сеть подземных коммуникаций, штурмовать которые весьма проблематично. Впрочем, уже можно себе представить, как это будет происходить. Варианта два или три. Первый, российская дальняя авиация может разнести завод в пыль применяя сверхмощные гравитационные бомбы такие как: АВБПМ, которая имеет мощность в 44 т в тротиловом эквиваленте. Или что-то попроще: ФАБ9000М54 (мощностью около 4,3 т в тротиловом эквиваленте), ФАБ5000М54 (2,2 т) и прочие из той же линейки, а также бетонобойные бомбы БЕТАБ500.

Второй вариант - штурмовать с применением огнемётов. Третий - заблокировать все входы и выходы и ждать, пока сами не сдадутся или вымрут. Прогнозы о сроках полного освобождения Мариуполя пока давать рано. Точнее всё зависит от того, как будут штурмовать Азовсталь особенно его подземную часть. Но, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова полное освобождение Мариуполя стоит ожидать совсем скоро.