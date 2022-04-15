Игорь Конашенков: Ракетные войска и артиллерия ВС РФ обстреляли 217 военных объектов Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

15 апреля 2022, 20:30

Фото: Соцсети

Утром 15 апреля российские ВС предотвратили попытку киевского националистического режима ракетным ударом разрушить Каховскую ГЭС. Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма. Об этом и других событиях специальной операции сообщил Игорь Конашенков.

Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У». Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка, Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника. В результате уничтожены три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск в населенных пунктах (н/п) Барвенково, Краматорск и Лисичанск. В н/п Повстанское и Новоелизаветовка под огнём оказались районы сосредоточения украинской военной техники и вооружения. Близ н/п Парутино и города Николаев уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. В Ясиноватом и Стрибном огнём с воздуха были накрыты пункты дислокации националистических формирований.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ обстреляли 217 военных объектов Украины, в том числе 15 пунктов управления подразделений украинских войск, а также 201 опорный пункт обороны и район сосредоточения живой силы противника.

Фронтовая авиация ВКС РФ в течение дня уничтожила 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.