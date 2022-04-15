По рекомендации американских военных советников ВСУ готовят два мощных контрудара по российским войскам

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15 апреля 2022, 18:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Мариуполе осталось три недобитых очага украинских сопротивления. Ободрённые гибелью российского ракетного крейсера «Москва» ВСУ, по рекомендации американских военных советников, предположительно нанесут два контрудара по ВС РФ. Один, силами «Одесско-Николаевской» группировки в направлении на Херсон. Другой, силами «Днепропетровской» группировки во фланг российским войскам, наступающим от Изюма в южной направлении. Информация получена от телеграмм-каналов и других источников, специализированной тематики. Украина по-прежнему свободно доставляет военную технику, вооружения и боеприпасы, полученные от Запада, на линию фронта по железной дороге. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские ВС не препятствуют поставкам западной военной помощи Киеву.

В Мариуполе полностью освобождён металлургический завод имени Ильича, в этой части мариупольского котла осталось зачистить небольшую территорию Азовмаша. Противник продолжает оказывать сопротивление в промзоне завода Азовсталь и к ней примыкающей небольшой части жилой застройки. Также есть ещё один очаг сопротивления в районе, примыкающем к порту Мариуполя. Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен.

На других участках спец операции: на Николаевском и Изюмском направлениях возможны контрудары ВСУ по российским войскам. Инициатива в решении на эти действия принадлежит американским военным советникам, которые решили поиграть в войну.

В районе Николаева предвидится сосредоточение украинских войск, сюда же будут переброшены дополнительные силы из Одессы. Возможен удар на Херсон. Однако, учитывая, что местность здесь открытая, а российские войска имеют полное господство в небе и значительное преимущество в артиллерии, можно говорить о том, что данное контрнаступление очень быстро захлебнётся, как это было в предыдущих случаях. Битому опять неймётся. Кроме того, украинцы предсказуемо понесут здесь серьёзные потери. Второй контрудар ВСУ, по замыслу военспецов из-за океана, планируется в правый фланг российской «Изюмской» группировки.

Командование ВСУ уже собрало значительные силы в районе Днепропетровска (Екатеринослава), сюда же по железной дороге переправлено большое количество бронетехники, артиллерии, ГСМ и боеприпасов. Судя по всему, в данном районе создаётся довольно сильная группировка ВСУ, которая нависает над правым флангом российских, войск, наступающих от Изюма в южном направлении. В городах и небольших населённых пунктах на левобережье Днепропетровской (Екатеринославской) области созданы укрепрайоны ВСУ. Здесь же находятся полевые пункты боепитания и тыла украинских войск. По замыслу ударом во фланг ВСУ должны опрокинуть российские войска и сорвать их планы по окружению и разгрому украинских войск, сосредоточенных на Донбассе, численностью около 100 000 штыков (что соразмерно с 6-ой армией вермахта, уничтоженной под Сталинградом в 1943 году). Киев, как всегда, полон надежд на успех в этой авантюре.

Возможно, что навстречу этому контрудару предпримет наступательные действия и «Донбасская» группировка ВСУ.

Но, местность здесь открытая слабопересечённая. Есть пространство, где можно развернуть танковые силы, преимущество в которых у российской стороны. Также стоит учесть, что ВКС РФ безраздельно господствуют в небе. Как только украинские войска окажутся вне городов на просёлки, они станут хорошей мишенью для российской армейской и фронтовой авиации. Кроме того, Генштаб ВС РФ сейчас сосредотачивает на Донбасском участке фронта колоссальное количество систем ствольной, реактивной артиллерии и боеприпасов к ним.

Стоит отметить, что ВСУ практически беспрепятственно перевозит по железной дороге пополнение, военную технику, вооружение, боеприпасы и всё, что необходимо для ведения боевых действий из западных районов страны на передовую. Эту информацию, кстати, подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. Российская авиация не бомбит многочисленные воинские эшелоны противника, занимающиеся перевозками всего вышеуказанного. Также, не подвергаются разрушению сами железные дороги. Удары были нанесены только по некоторым железнодорожным узлам на левом берегу Днепра.