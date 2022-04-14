Вашингтон признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки ОМП

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 19:08

Фото: Соцсети

Благодаря специальной военной операции российских войск удалось получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пользуясь существующими пробелами в международном законодательстве и отсутствием четкого механизма проверки, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира. Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию механизма проверки соблюдения КБТО, однако указанная инициатива последовательно блокируется коллективным Западом во главе с США с 2001 года.

Существующий Механизм Генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, а также Женевский протокол 1925 года о запрещении применения удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств в ходе войн и военных конфликтов не охватывают вопросы проверки биологической деятельности государств-участников. Организация по запрещению химического оружия, расположенная в Гааге, также не обладает такими полномочиями.

Одним из элементов координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Незалежной со стороны США является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – на первый взгляд непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном.

Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины. В соответствии с уставными документами, УНТЦ – это международная межправительственная организация, созданная с целью «…предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения (ОМП)…».

Его правовой статус определен Соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также Протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 г.

Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове.

Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе – в области биологического оружия.

Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов.

Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Кроме того, в подготовленном кураторами УНТЦ документе от 11 марта 2022 года отмечено, «…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 чел.) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…».

Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование.

Минобороны РФ назвало фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 г. в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 г. Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП.

Полученные Министерством обороны России документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством. Государственный департамент США издал рекомендацию, одобряющую сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона - компанией «Black & Veatch». В их переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вэббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины.

В период с 2014 по 2022 гг. Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) реализовано более пятисот научно-исследовательских проектов.

Американских кураторов, прежде всего, интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 «Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения», проект 9601 «Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский Союз».

Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней).

Непосредственно в интересах военного ведомства Центром были профинансированы проекты P-364, 444, и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей.

В документах проекта 3007 описан «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине».

В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем.

В рамках проекта была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы – депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США.

Анализ карты водных ресурсов Украины показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы – Белоруссии, Молдавии, Польше.

Обеспокоенность Москвы деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия.

Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.

В соответствии с Федеральным законом США «О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом» исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия.

Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции.

Так, в ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков.

Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.

В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности.