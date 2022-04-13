Пленный украинский морпех рассказал, что на прорыв пошёл весь остаток 36-ой бригады - 1500 штыков

Аргументы Недели → Армия 13+

13 апреля 2022, 16:10

Фото: Соцсети

Захваченный в плен украинский морпех по имени «Петя» рассказал на допросе представителю АВС ДНР, что из промзоны завода имени Ильича попыталась врываться вся оставшаяся наличии часть 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВМСУ, насчитывавшая примерно 1500 человек. Об этом распространена информация в сети.

По уточнённым данным в плен попало 1026 человек. Среди них: 162 офицера и 864 нижних чинов, раненых -151 человек. Кроме того оказалось, что в 47 числе: женщин-военнослужащих и один британский наёмник, некто - Эйден Эйслин.

Выяснилось, что «сверху» им поступила команда идти на прорыв в направлении села Зачатовка. И якобы командование ВСУ пообещало своим морпехам, что им на встречу им идёт подмога. Судя по числу взятых в плен, можно предположить, что в ходе боя, предшествовавшего сдачи в плен, морпехи потеряли убитыми около 500 своих сослуживцев.

Сколько украинских военных сейчас находится на территории завода имени Ильича не известно.