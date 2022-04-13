Старые польские танки Т-72 без динамической защиты едут на Украину воевать против российских войск

Аргументы Недели → Армия 13+

13 апреля 2022, 15:50

Фото: Соцсети

В сети появилась информация о том, что Польша начала массовую поставку бронетехники украинским войскам. Появилась дополнительная работа для российской авиации, поскольку перевозка танков и боевых машин пехоты осуществляется ж/д эшелонами. Об этом пишет Военное обозрение (ВО).

Польша приступила к поставкам на Украину бронетехники советского образца, речь идет о танках Т-72М и боевых машинах пехоты BWP-1 (польская версия БМП-1), сообщает издание «ВО». По некоторым данным на Украину из Польши уже переправлено около 100 танков, ранее находившихся на хранении на базе в Люблине. Об их техническом состоянии сведений нет. Известно только, что они не имеют никакой защиты кроме монолитной брони, которую легко прожигают самые устаревшие гранатомёты.

Напоминаем, что ранее Киев получил от Чехии 10 единиц Т-72 и 30 единиц БМП-1. Издание «АННА-Ньюс» сообщает, что Запад отрабатывает логистическую цепочку, для поставок Украине более современного и эффективного оружия чем вышеуказанная бронетехника.