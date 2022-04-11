Басурин, вероятно, хотел сказать, что при дальнейшем штурме Азовстали необходимо использовать боеприпасы объёмного взрыва

Аргументы Недели → Армия 13+

11 апреля 2022, 22:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Поскольку подземные коммуникации Азовстали имеют обширную, сильно разветвлённую и хорошо защищённую в инженерном отношении систему, командование МН ДНР считает, что для уничтожения войск противника, окопавшихся там, нужно обратиться к войскам РХБЗ. Это мнение вероятно и озвучил Эдуард Басурин?

Заявление о желательном использовании химических или РХБЗ войск вовсе не означает, что речь идёт об отравляющих веществах. Эти войска имеют на вооружении огнемётные системы. Но, в случае с Азовсталью лучше применять не их или термобарические боеприпасы. Здесь наиболее эффективными будут вакуумные боеприпасы (их еще называют боеприпасами объёмного взрыва). Их принцип работы таков: используются либо тяжёлые горючие газы или тяжёлые дисперсные горючие вещества, которые проникают через малейшие щели в укреплённые подземные оборонительные системы или в бункеры и заполняют их до 15% уровня, далее срабатывает инициирующий элемент. Образовавшаяся воздушно-газовая смесь воспламеняется, создаётся область высокой температуры и высокого давления в которой погибает всё живое. Затем эта область становится практически безвоздушной и данный фактор добивает всё, что могло по чудесной случайности выжить.

Нечто подобное происходит на мукомольных заводах при воспламенении мучной пыли, роящейся во взвеси. Или, когда огонь попадает в практически пустой бензобак. Эффект объемного взрыва может дать сахарная, угольная, магниевая или алюминиевая (и проч.) пыль, находящаяся во взвеси в воздухе, в необходимой концентрации.

Например, есть мнение, что тунгусского метеорита вовсе не было, а в результате сухой грозы воспламенилась гигантская стая комаров, плотность которой была достаточной для возникновения эффекта объёмного взрыва. Той же природы, периодически возникающие, взрывы бытового газа и метана в шахтах.