Словацкие ЗРК С-300, недавно отправленные Украине благополучно уничтожены

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11 апреля 2022, 14:35

Фото: Соцсети

Минобороны РФ сообщает: «В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск (Екатеринослав) уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран.

Поражены, в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил».

Также, входе брифинга официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал: «В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». В районах населенных пунктов Николаем и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки ликвидирован радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300».

Высокоточным оружием уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области. Российскими средствами ПВО в районе Изюма сбиты в воздухе два украинских штурмовика Су-25.

В районе населенного пункта Посад-Покровское, Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

Фронтовой авиацией ВКС России атакованы 78 военных объектов Украины.

Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.