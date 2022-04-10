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Словакия намерена поставить Украине истребители МиГ-29 и 155-мм гаубицы Zuzana

, 19:04

Словакия намерена поставить Украине истребители МиГ-29 и 155-мм гаубицы Zuzana
Фото: Соцсети

Братислава высказывает пожелание продавать Киеву самоходные артиллерийские системы Zuzana, словацкого производства и советские истребители МиГ-29. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на словацкое издание Niezalezna.pl.

Словацкое издание пишет: «Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16-ти 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana». По нашим меркам это неполные артиллерийский дивизион (арт. див - 18 орудий).

ТТХ САУ Zuzana: калибр 155-мм, колёсная база, запас хода - 750 км, максимальная скорость на трассе - до 80 км/ч, максимальная дальность стрельбы, 39,6 км, максимальная скорострельность - до 5 выстрелов в минуту, расчёт гаубицы насчитывает 4 человека. Не за долго до начала спецоперации Украины закупила по соседству в Чехии 26 единиц 152-мм САУ DANA M2, очень похожих конструктивно.

Кроме того, словацкие СМИ, со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя, сообщают о возможной передаче Украине советских истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Словакии.

Однозначно и Чехия, и Словакия нашли в современной Украине сестру по духу первые две участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Чехи снабжали вермахта танками, танкетками, артиллерией и боеприпасами, словаки воевали. в рядах вермахта физически, из них был сформирован словацкий корпус, по численности не уступающий армии.

Современная Украина боготворит своих коллаборационистов, гитлеровских прихвостней, убивавших мирных граждан и сжигавших мирные поселения.

Словакия намерена поставить Украине истребители МиГ-29 и 155-мм гаубицы Zuzana

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