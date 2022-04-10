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В Мариуполе Азовцы попытались прорвать кольцо окружения и были почти все перебиты

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В Мариуполе Азовцы попытались прорвать кольцо окружения и были почти все перебиты
Фото: Соцсети

Бойцы националистического полка «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация) предприняли отчаянную попытку вырваться из промзоны Мариуполя, где они были окружены плотным кольцом российских войск и подразделениями ВС ДНР.

Азовцы рассчитывали найти брешь в обороне российских войск и милиции ДНР, начали прорыв через позиции дончан и оказались под ураганным огнём. Нацисты практически все были перебиты. По сообщениям с мест событий, никто из них в плен не был взят. Утром ждём уточняющую информацию.

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