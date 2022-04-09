Конашенков: в течение дня фронтовая авиация ВКС России и ракетные войска атаковали 65 военных объектов Украины

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9 апреля 2022, 20:21

Фото: соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники. Об этом и других событиях специальной операции рассказал официальный представитель Минобороны. России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.

Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - «Байрактар ТБ-2» - в районе населенного пункта Сахновщина, Харьковской области.