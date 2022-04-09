Попытка эвакуировать украинских и иностранных военных из Мариуполя по морю провалилась

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9 апреля 2022, 20:17

Фото: Соцсети

Командование ВСУ предприняло ещё одну попытку эвакуировать из Мариуполя руководство полка «Азов» и иностранных наёмников. Вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи», который ходит под мальтийским следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской мариупольский порт. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал: «На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь.

Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза».

Тем временем был зафиксирован радиообмен между сухогрузом и украинскими военными в Мариуполе. С судна «Апачи» в эфир поступило сообщение: «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

Конашенков заявил: «Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части. После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск».