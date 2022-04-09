Все словацкие ЗРК С-300 отправлены на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

9 апреля 2022, 17:21

Фото: Соцсети

В сети появилось видео, на котором заснят железнодорожный военный эшелон, перевозящий зенитные ракетные комплексы С-300ПМУ, направляющийся из Словакии на Украину. Взамен Братислава получит ЗРК Patriot американского производства.

На вооружении Словакии был один дивизион ЗРК С-300ПМУ советского производства. В состав которого входят три батареи, каждая состоит из трех самоходных пусковых установок и мобильного командного пункта. РЛС этого комплекса позволяет видеть высоколетящие цели на расстоянии до 300 км, низколетящие - на расстоянии 120 км. Система может сопровождать одновременно 6 целей. Дальность поражения которых зависит от типа применяемых ракет. Более старые модификации сбивают цели на расстоянии от 13 км до 100 км. Радиус действия относительно новых типов ракет достигает 120 км и 200 км.