Конашенков: на военном аэродроме Миргород ВВС ВСУ уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, и склад с боеприпасами

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9 апреля 2022, 15:32

Фото: Соцсети

ВС РФ в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск, Днепропетровской области. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Был атакован с воздуха военный аэродром Миргород в Полтавской области. В результате уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских ВВС, а также склад с авиационными боеприпасами. Всего за минувшую ночь авиацией ВКС России и ракетными войсками были атакованы 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.