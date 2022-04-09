СБУ планирует провести в Ирпене ещё одну провокацию с целью - обвинить ВС РФ в убийстве мирных жителей

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9 апреля 2022, 15:20

Фото: Соцсети

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: «По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене, Киевской области.

Конашенков рассказал: «Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России»».

В качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.