Владыкин: Генштаб РФ основательно готовится к решающей битве за Донбасс

Аргументы Недели → Армия 13+

8 апреля 2022, 14:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Российская общественность очень болезненно восприняла весть о том, что войска ВС РФ отводятся из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Люди, следящие за ходом событий специальной операции, пребывают в полном недоумении. Сложившуюся непростую ситуацию разъяснил корреспонденту газеты «Аргументы Недели» военный аналитик, эксперт, полковник в отставке Олег Владыкин.

- Чем обусловлен отвод российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей?

- Отвод войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей необходим, поскольку фронт был очень сильно растянут. Его общая длинна составляла 3500 км. Для относительно малочисленной группировки российских войск не набирающей и 200 тыс. штыков, задействованных в специальной операции — это запредельно.

- Однозначно, особенно если вспомнить, что в Великой Отечественной войне Украину освобождало целых четыре фронта. Их общая численность приближалась к 3 млн штыков.

- Решение отвести российские войска из северо-восточной части Украины, возможно, давно назрело. Но, его также можно назвать сомнительным, в плане воздействия на моральное состояние войск и всего нашего общества. Это вызвало очень бурную негативную реакцию в российском народе. Люди понимали, что Киев использует этот отход для того, чтобы объявить очередную «перемогу» и для того, чтобы рассчитаться с лояльными к войскам России местными жителями. Что и произошло. Сразу же после ухода наших войск началось истребление пророссийски настроенного населения. Совершено очевидно, что наши вернутся рано или поздно, но уже с цветами их встречать будет некому. И даже те, кто симпатизирует Москве будут настроены негативно по отношению к российским войскам.

Что, по большому счёту, произошло? Пришли российские военные, поселили надежду в сердцах местных жителей, что укрофашистский режим больше не вернётся в их населённые пункты. Будет установлен другой порядок - нормальная жизнь, без нацистов. А вдруг - выясняется, что войска ВС РФ уходят и бросают местных на произвол судьбы. Мы сразу же получили резню в Буче, которую совершили укронацисты (в том числе и сотрудники СБУ), а всё свалили на российскую армию.

Некоторые тактические выгоды от этого всё же получило наше командование, сосредоточив войска на направлениях главных ударов, для взятия в кольцо основных сил ВСУ. Понятно, что, попав в окружение украинцы будут сопротивляться ожесточённо и нас ждут серьёзные потери. Но, после уничтожения в котле крупной группировки ситуация значительно поменяется для нас в позитивном ракурсе.

- Я, так понял, что речь идёт о Донбассе? Как там будут вестись боевые действия, также, как сейчас, или с применением артиллерии и боевой авиации?

- Да, это так. Думаю, что командование ВС РФ вынуждено будет применять авиацию, тяжёлую артиллерию, в том числе и самые эффективные виды вооружений. До этого очень ограничено применялась ТОС «Солнцепёк». Думаю, на этот раз данную систему применят «по полной программе». Тем более, что бои будут вестись не только в городах, но и на открытой местности. Те резервы, что сейчас формируются на берегу Днепра, которые предназначены для усиления Донбасской группировки ВСУ или для её деблокирования, однозначно вынуждены будут действовать в просёлках. Они, в первую очередь, подвергнутся массированным атакам российской авиации.

Для взламывания оборонительных линий ВСУ, изобилующих бетонированными укреплениями, думаю, наша авиация будет использовать мощные бетонобойные авиационные бомбы: БЕТАБ 500 или БЕТАБ 1000. По-моему, другого выхода нет.

- То есть в воздух придётся поднимать Ту-22М3, как минимум?

- Скорее всего, да. Благо они дислоцируются недалеко от ТВД, в Ростовской области и в Крыму. Сейчас момент начала операции в Донбассе несколько оттягивается. Думаю, идёт сосредоточение сил и средств. Российский Генштаб очень основательно готовится к этой решающей битве, чтобы в достаточно короткий срок начисто уничтожить всю украинскую группировку, которая доставила нам много хлопот. Из-за которой, кстати, и началась специальная военная операция ВС ФР по денацификации и демилитаризации Украины.

- Командование ВСУ тоже подтягивает на Донбасс и на среднее левобережья войска, технику и вооружения?

- Так и есть, но у Киева нет, таких технических и технологических возможностей, как у России. Даже с учётом, что на Украину сейчас из стран НАТО поставляется техника и вооружения. Литва, например, обещает прислать батарею (6 единиц) гаубиц Д-30. Сам процесс доставки их будет весьма затруднительным. Чехи послали «три» старых БМП и «три» допотопных танка, это ещё вопрос - доедут ли они до линии фронта. Российская авиация уже начала бомбить украинские железнодорожные узлы, на которых скопились эшелоны с военной техникой и оружием. ВСУ при доставке военных грузов по Ж/Д применяли уловку: эшелоны формировались так - впереди пассажирский вагон, потом пару открытых платформ и грузовые вагоны, в конце поезда, ещё один пассажирский вагон. Российская авиация, выполняя приказ командования, во избежание гибели людей (военнослужащих ВСУ) не бомбила эти составы. Думали, что они перевозят незначительное количество техники, боеприпасов и вооружения. Но, эти эшелоны шли и шли, в результате ВСУ сумели накопить на указном участке фронта большие боезапасы и переместить сюда значительные силы и средства. Теперь отношение российского командования к работе нашей ударной авиации по коммуникациям противника в корне поменялось. Доставлять Киеву технику, личный состав, вооружения, боеприпасы и прочее на линию фронты будет в разы проблематичнее или вообще станет невозможно.