Конашенков: в Житомирской области уничтожены резервы, предназначенные для усиления украинских войск на Донбассе

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7 апреля 2022, 21:57

Фото: Соцсети

Российские войска зачищают Новомихайловку и Угледар, чтобы окончательно обезопасить свои ближайшие к линии фронта тылы. По данным МО РФ в Угледаре засели остатки 54-ой механизированной бригады украинских войск. За день россиянами уничтожено до мотопехотной роты и танковый взвод ВСУ. Об этом и других событиях специальной операции рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский, Житомирской области. В результате уничтожены резервы, предназначенные для усиления украинских войск на Донбассе. Фронтовая авиация ВКС России атаковала 42 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовая.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.