Генерал-лейтенант Леонид Решетников: украинская армия — это дистанционно управляемый зомби-организм

Аргументы Недели → Армия 13+

7 апреля 2022, 18:50

Фото: Соцсети

Леонид Решетников — российский общественный деятель, историк и публицист, руководитель Объединения историко-просветительских организаций «Наследие Империи», генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, кандидат исторических наук, доцент и заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Рассказал в каких условиях российские войска вынуждены проводить специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

В частности, он заявил: «Считаю крайне подлым обвинять нашу армию в отсутствии систем связи и не сообщать при этом простым мирным обывателям, что наши части на территории бывшей УССР действуют при трёх-пятикратном превосходстве противника в живой силе и при полной поддержке противника всей разведывательной и радиотехнической мощью НАТО.

Любой андроид, любой айфон прослушиваются непрерывно, любой Фейсбук, WhatsApp и прочие вайберы непрерывно передают информацию, всё это обрабатывается всей мощью систем искусственного интеллекта и формирует карту для целеуказаний в режиме реального времени. И это даже если русская армия будет вся на зашифрованных каналах связи — население куда деть?

Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно находятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2.5 млрд в год, гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет только SpaceX равен роскосмосовскому — и это, не считая десятков миллиардов долларов ежегодно на всю лихорадочно разворачиваемую США систему контроля всей планеты.

Через 2-3 года мы будем иметь плотность разведки и целеуказаний США на порядок выше. США видят не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают целеуказания украинским генералам в режиме онлайн. Это, что, всё заслуга бывшей УССР?

Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность украинской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сделать запуск и сколько у них времени свалить с позиции. Вот откуда украинские нацисты знают, где прорехи в тылах наших колонн.

Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО. Укронацисты лишь бесплатные управляемые зомби. И украинская армия — это дистанционно управляемый зомби-организм. Естественно, что применение гиперзвуковых Кинжалов и сверхзвуковых Ониксов резко уменьшило возможности спрятать самые чувствительные элементы этого дистанционно управляемого нацистского зомби-организма.

Повторюсь, хозяевам этого дистанционно нацистского зомби-организма позарез нужно узнать, какие у нас новинки РТР и РЭБ (радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы). Поэтому для будущих побед нашей русской армии жизненно важно эти новинки скрывать.

То, что в этих условиях наши малочисленные войска обнулили небо, сняли с карты фактор «Святых» Байрактаров и громят укровермахт — это выдающаяся тяжёлая работа наших военных и тыла. Это вам не ИГИЛовский биореактор уничтожить в Сирии, нет. Такой войны ещё никогда не было. По тактике и стратегии этой войны пишутся учебники для военных академий мира.

Ещё раз: русская армия громит нацистский зомби-организм, полностью интегрированный с глазами и мозгом НАТО. На земле и в небе русская армия громит русских же зомби, с промытыми за 30 лет пропаганды мозгами. При условиях тотальной машины военного-психологического террора, работающей на Запад и выращивающей из русских детей нацистских зомби. Но ведь русские обладают выдающейся стойкостью в боях.

Посмотрите в будущее и расскажите мне, где ещё маньяки США и Евросоюза смогут найти такую пехоту. Много ли «лучших в мире коммандос» после Яворовской калибровки осталось воевать?»