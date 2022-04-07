В Харьковской области войска ВСУ ведут артиллерийский огонь по домам мирных жителей

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7 апреля 2022, 17:32

Позиции ВСУ и националистических украинских формирований подвергаются плотному артиллерийскому обстрелу в Харькове и его окрестностях. В области также гремит канонада. По свидетельству корреспондента издания «Русь Триединая» (РТ) в Лозовую, например, прилетают русские ракеты, которые крушат вагоны да рельсы (даже официальные власти заявили об отсутствии жертв среди населения), а в Балаклею прилетают реактивные снаряды украинских РСЗО, после которых без жертв, как правило, не обходится.

Линия фронта в Харьковской области проходит через Балаклею, Циркуны, Тишки, Липцы, Глубокое. Точнее, эти населённые пункты (н/п) заняты российскими войсками, и украинские обстреливают данные поселки что называется - по площадям, из систем ствольной и реактивной артиллерии. Издание «РТ» пишет: «Магазинов и аптек там почти нет; российская гуманитарка почти не поступает, об украинской и говорить не приходится; когда случается перерыв в обстрелах, русские солдаты выпускают местных жителей в Белгород. В украинских направлениях эвакуироваться из поселков невозможно. Да и не стоит: на украинской территории жителей поселков немедленно объявят пособниками оккупантов, и хорошо, если в живых оставят. Областные власти об этих людях не думают, Синегубов занимается охотой на руководителей тех городов, которые пошли на сотрудничество с российскими солдатами, как в Балаклее или Купянске. О перечисленных нами поселках он даже не вспоминает, будто людей там не осталось».