Макрон хлопочет об эвакуации офицеров французской разведки из Мариуполя

Аргументы Недели → Армия 13+

6 апреля 2022, 18:52

Фото: Соцсети

Старшие офицеры военной разведки Франции, «отпускники» из Канады и Великобритании, а так же отряд сирийских туркоманов, находится на территории завода Азовсталь в Мариуполе - добровольно. Об этом появились множественные сообщения в российской блогосфере.

Попытки Макрона решить вопрос об эвакуации французских военных через Зеленского были безрезультатны, тот никогда и не имел контроля над националистическим полком Азов (запрещён в РФ), а звонить Борису Джонсону и подключать МИ 6, Эммануэлю не позволила французская гордость и электоральные предубеждения. Однако, тактика ультиматумов и угроз санкций в адрес Владимира Путина, тоже не дали результата.

Подключившийся к диалогу Шольц и Папа Римский Франциск, не нашли ничего лучше, чем включить турецкий ресурс и агентуру МИ 6 в Стамбуле, для организации коридора для «иностранных граждан» из Мариуполя по морю, но очередная поставка Байрактаров, подкачала и процесс завис в воздухе.