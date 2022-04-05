Американские генералы с удивлением увидели, что «Джавелины» не могут уничтожить российские танки

Аргументы Недели → Армия 13+

5 апреля 2022, 19:57

Фото: Соцсети

Ещё два месяца назад американские генералы и военные эксперты говорили, что танк, в 21-вом веке, как боевая единица, изжил себя из-за возросших возможностей современных противотанковых средств. Ставку, конечно, же они делали на свои ПТРК. Они считали, что российские танки станут лёгкой мишенью для украинцев, вооружённых «Джавелинами». Однако, реалии поля боя свидетельствуют об обратном.

Руководители Пентагона на слушаниях в Комитете Конгресса США по вооруженным силам Палаты представителей.

заявили во вторник, что традиционная бронетехника все еще может быть очень эффективной. Правда, они, как всегда, пустились в пространные объяснения происходящему, что мол в неудачах на Украине до сих пор виновата тактика России, а не ее танки. Как быт то ни было Ллойд Остин, завершая свою тираду, вынужден был произнести: «Мы узнали, что только то, что у вас есть возможности, не означает, что вы легко сокрушите другую силу ... У русских есть значительный механизированный потенциал». Он так же признал, - танки несмотря ни на что сохраняют свою боевую эффективность.