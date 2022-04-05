Отступая из Рубежного, украинские военные взорвали цистерну с кислотой

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5 апреля 2022, 16:16

Фото: Соцсети

При отходе из населённого пункта (н/п) Рубежное, солдаты ВСУ взорвали цистерну с химически активным веществом, предположительно, с азотной кислотой. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на агентство ЛИЦ и заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

В частности, представитель НМ ЛНР сказал: «По имеющейся информации, при отступлении украинские национальные батальоны подорвали цистерны с химическими веществами, предположительно, это была азотная кислота, на фабрике «Заря» в Рубежном». Из его слов стало понятно, что диверсия была проведена с учетом розы ветров. Ветер сейчас, в основном, дует в строну н/п Кудряшовка, который только накануне был освобожден силами ЛНР.

И ещё Марочко пояснил, что у вооруженных формирований Украины «силы на исходе» и они отступают на многих пунктах: «Национальные батальоны просто так не уходят и стараются нанести при отступлении как можно больший урон инфраструктуре и мирным гражданам. Ситуация усугубляется и тем, что в городе отсутствует связь и усиливаются обстрелы, что осложняет эвакуацию населения из Рубежного».