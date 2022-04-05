Путину доложили о программе создания нетрадиционных видов оружия

В 2023 году на утверждение президенту будет представлена программа создания новейшего оружия. Об этом президенту доложил вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Речь идёт о нетрадиционных видах вооружения как оружие направленной энергии, кинетическое оружие, системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.
Выполнение гособоронзаказа, несмотря на санкции, находится в приоритете. В прошлом году он был выполнен на 98%, в нынешнем идёт на опережение. Для его выполнения правительство выделяет все необходимые средства и совершенствую законодательную базу, облегчая процесс закупок по оборонному заказу.
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