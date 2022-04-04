Кнутов: резню в Буче устроили украинские нацисты

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4 апреля 2022, 17:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Похоже, что резню в Буче устроили нацики. Их почерк. Руки у убитых связаны за спиной повязками белого цвета и пуля в затылок. Вероятнее всего, убили тех, кто симпатизировал русским или сотрудничал с Российской армией. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Конашенков сообщил о продвижении подразделений Народной Милиции Луганской Республики на глубину 2 километра. Им удалось блокировать населенный пункт (н/п) Новотошковское с востока и юга. Это южный фас Северодонецком группировки ВСУ, с которой ополчение ЛНР сейчас ведёт тяжёлые бои.

Также Игорь Конашенков известит о том, что ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. В течение той же ночи фронтовая авиация ВКС России атаковала 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

В районе Харькова идут напряжённые бои, второй день подряд почти не смолкая гремит канонада. Ожидается, что здесь в ближайшее время начнётся мощное наступление российских войск.

На «изюмском» участке фронта массированным ударам ствольной и реактивной артиллерии, а так же штурмовой авиации российских войск подвергаются украинские позиции в районе города Барвенково, близ Крестищ и на окраинах Краматорска и. Славянска. В горловском секторе спецоперации есть продвижение вперёд, освобождена Новобахмутовка. Войска ДНР оседлали автодорогу ведущую в Авдеевку с севера. Украинские власти города Покровска сообщили о начале своей эвакуации. Юрий Подоляка считает, что в этой полосе фронта намечаются очень серьёзные бои. На этот участок фронта переброшены силы высвободившиеся, в связи с завершением освобождения Мариуполя.

На николаевском направлении ведётся огневая подготовка по позициям ВСУ. В результате нанесенного 3 апреля удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение на земле трех вертолетов украинских вооруженных сил.

На Криворожском направлении захлебнулось контрнаступление украинских войск. Здесь обе стороны перешли к обороне.

По информации МО РФ: « Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники».

Завершается вывод российских войск из Черниговской и Сумской областей. Впрочем, по Сумской области проступает противоречивая информация. По другим данным здесь всё же сохраняется российское военное присутствие «для обеспечения пояса безопасности».

Военный аналитик Юрий Кнутов дал свой комментарий событиям в городе Бучи, Киевской области. В частности, он сказал: «Российские войска ушли из Бучи 30 марта. После этого мэр городка выступил и сказал, что город обстреливают (ВСУ). Он ничего не сказал о горах трупов, т.к. их просто не было. ВСУ вошли в Бучу 3 марта. Похоже, что резню в Буче устроили нацики. Их почерк. Руки у убитых связаны за спиной повязками белого цвета и пуля в затылок. Вероятнее всего, убили тех, кто симпатизировал русским или сотрудничал с Российской армией. Белые повязки носили пророссийски настроенные украинцы (проукраинское мирное население носит синие повязки). Убив всех сотрудничавших с россиянами, нацики запугали остальное население Украины. А заодно и провокацию устроили против России в нацистском стиле.» Это событие вполне ожидаемо, не надо быть провидцем, для констатации того, что при отводе войск РФ опасность расправы со стороны украинских военных и националистов нависла над теми местными жителями, что симпатизирует России. И Буча не последнее место, где будет проведена украинскими военными и нацбатовцами массовая экзекуция мирного населения. Поэтому российским войскам нельзя отступать с занятых территорий.

Фото: Потери ВСУ