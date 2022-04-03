Патриарх Всея Руси совершил Божественную литургию в Главном храме ВС РФ

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3 апреля 2022, 16:30

Фото: Соцсети

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Главном храме Вооруженных Сил в день памяти преподобного Серафима Вырицкого. В богослужении приняли участие руководство и военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

После литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с проповедью к пастве, в ходе которой он сказал: «Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа… Я совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества — чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента…При этом мы должны быть верны — я имею в виду в первую очередь военнослужащих — своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя».