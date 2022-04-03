ВС РФ ведут подготовку наступления в обход краматорско-донецкой группировки ВСУ, чтобы взять её в клещи

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3 апреля 2022, 16:11

Фото: соцсети

Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение ночи фронтовая авиация ВКС России атаковала 51 военный объект Украины.

Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ. Вероятно, идёт подготовка наступление «изюмской группировки» ВС РФ в обход войск ВСУ, окопавшихся в западной части Донбасса.

По информации, которую озвучил военный эксперт Юрий Кнутов, на Донбассе за 8 предыдущих лет ВСУ успели создать великолепно подготовленную в инженерном отношении глубокоэшелонированную оборонительную с мощными фортификационными сооружениями, которые не берёт ТОС «Солнцепёк» и 203-мм самоходные гаубицы «Пион».

Конашенков уточнил: « Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники». По словам Юрия Кнутова, на сегодня ВС РФ уничтожили около 75% от всего парка тяжёлого вооружения и военной техники Украины.