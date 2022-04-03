ВСУ концентрируют две трети своих войск на Донбассе

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3 апреля 2022, 00:15

Фото: Соцсети

Артиллерия и авиация ВС РФ ведет интенсивную огневую подготовку по украинским позициям в районе Барвенково города Барвенково, идут тяжёлые бои близ населённых пунктов Горловка, Авдеевка, Великие Новосёлки. Об этом в своём видеоблоге рассказал Юрий Подоляка.

В районе Великих Новосёлок российские войска проламывают оборону противника, и обходят этот хорошо укреплённый населённый пункт с востока в северном направлении устремляясь к трассе Донецк-Запорожье. В дальнейшем им предстоит форсировать реку Волчья. Ожидается, что сюда вскоре будут переброшены крупные силы, которые высвобождаются в Мариуполе.

Войска ВСУ закрепились в Барвенково и его окрестности, этот пункт они будут удерживать до последней возможности, потому что с его падением российские войска получат тактическое преимущество, которое позволит прорвать оборону противника на данном участке фронта и обезопасить правый фланг наступающей на Славянск группировки.

Российская авиации начала работать по железнодорожным коммуникациям ВСУ атакам с воздуха подверглись эшелоны, перевозившие украинскую боевую технику на Донбасс. Обычно украинские подкрепления не совершают марш в его классическом понимании. Они совершают быстрые переходы от одного населённого пункта к другому, таким способом они пытаются избегать налётов российской авиации, потому что та города и посёлки не бомбит. Ударам с воздуха подверглись ж/д станции Синельниково и Лозовая, а так же был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (принадлежащий Коломойскому), самый крупный на Украине.