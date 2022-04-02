Силы ВС РФ занимают позиции в Сумской области

Аргументы Недели → Армия 13+

2 апреля 2022, 19:28

Фото: Соцсети

Российские войска, которые вели бои на правобережье севернее Киева снялись с позиций и пошли маршем в юго-западном направлении. Предполагалась, что их перебрасывают на Донбасс. Но, как выяснилось, так далеко они не пошли, а начали занимать обороны в Сумской области. Также не наблюдается вывода российских войск из Черниговской области. В районе самого Чернигова бои идут с прежней интенсивностью. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники.

Губернатор Сумской области Живицкий сообщил о том, что в Сумскую область из Черниговской вошли российские войска и начали занимать позиции в районе населённых пунктов: Бурынь, Белополье, Путивль, Новая Слобода. Причём Бурынь и Новая Слобода взяты россиянами под полный контроль. Занят очень важный район обороны, примыкающий к российской границе.

Дело в том, что от некоторых точек границы Сумской области и РФ до Курской атомной электростанции по прямой около 63 км, то есть ТРК «Точка-У» (состоящий на вооружении ВСУ) добьёт до нее, что может вылиться в катастрофу европейского масштаба. Более того, опираясь на создаваемый укрепрайон, российские войска смогут в дальнейшем начать наступление на Полтавском направлении.