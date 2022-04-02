Аргументы Недели Армия 13+

Оружие, предоставленное странами НАТО Украине, хлынуло на черный рынок Европы

, 17:47

Оружие, предоставленное странами НАТО Украине, хлынуло на черный рынок Европы
Фото: соцсети

Офицер украинского отделения Интерпола на правах анонимности сообщил СМИ, что значительная часть оружия, предоставленного странами НАТО Киеву, теперь перепродаётся криминалитету и террористическим организациям, функционирующим в Европе. Прогнозируется разгул преступности в Старом свете.

«Сотни единиц стрелкового оружия, переносных противотанковых (ПТРК, ред.) и зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК, ред.), а также крупные партии взрывчатых веществ попадут и уже попадают в Европейский Союз. Такие факты уже отмечены коллегами из ЕС. К сожалению, полностью перекрыть всю границу с Украиной невозможно. Поступают тревожные сигналы о намерениях террористических организаций и представителей криминала закупить отдельные образцы оружия и боеприпасов по линии многочисленных преступных группировок. Предлагаются различные маршруты ввоза. Особую тревогу вызывает повышенный интерес к ПЗРК как американского, так и советского производства («Стингер» и «Игла», ред.). Так, по имеющейся информации, за комплекс «Стингер» представители европейского криминала и радикальных организаций предлагают от 30 тыс. евро и выше. Преступное решение Зеленского о массовом освобождении из мест лишения свободы тысяч бандитов и раздача им оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ усугубляют ситуацию. Украинская сторона на сегодняшний день не способна по объективным причинам контролировать процесс, европейцы тоже... Если имеется большой спрос на ПЗРК и взрывчатые вещества, значит они обязательно будут применены. Преступный интернационал и международный терроризм очень изощрен и коварен, недооценивать их нельзя…Европу ждёт хаос, разгул криминала и терроризма...».

Последствия неконтролируемой раздачи оружия населению уже сказывается как на Украине, так и в соседних с ней странах. В Интернете размещены предложения о продаже автоматов Калашникова (главным образом АК-74) и патронов к ним. Порой предлагают патроны в укупорке - полный цинк, то есть - 1080 штук. Средняя цена за один АК-74 и. цинк патронов - 400 долл. Кроме автоматов, населению раздавали гранатомёты (РПГ-7) и выстрелы к ним, а также ручные гранаты (Ф-1, РГД-5).

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Французский биатлонист Симон Фуркад разместил российский флаг, ради этого он разорвал французский флаг

Во время соревнований на чемпионате мира среди юниоров по биатлону представитель оргкомитета чемпионата мира стал снимать российские флаги на глазах у спортсменов, тренеров и сервисменов. В поддержку российских спортсменов Симон Фуркад приклеил три полоски на кабине сборной России, изображающие российский флаг, разорвал для этого французский флаг с похожими цветами.

Политика

Политика