Оружие, предоставленное странами НАТО Украине, хлынуло на черный рынок Европы

Аргументы Недели → Армия 13+

2 апреля 2022, 17:47

Фото: соцсети

Офицер украинского отделения Интерпола на правах анонимности сообщил СМИ, что значительная часть оружия, предоставленного странами НАТО Киеву, теперь перепродаётся криминалитету и террористическим организациям, функционирующим в Европе. Прогнозируется разгул преступности в Старом свете.

«Сотни единиц стрелкового оружия, переносных противотанковых (ПТРК, ред.) и зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК, ред.), а также крупные партии взрывчатых веществ попадут и уже попадают в Европейский Союз. Такие факты уже отмечены коллегами из ЕС. К сожалению, полностью перекрыть всю границу с Украиной невозможно. Поступают тревожные сигналы о намерениях террористических организаций и представителей криминала закупить отдельные образцы оружия и боеприпасов по линии многочисленных преступных группировок. Предлагаются различные маршруты ввоза. Особую тревогу вызывает повышенный интерес к ПЗРК как американского, так и советского производства («Стингер» и «Игла», ред.). Так, по имеющейся информации, за комплекс «Стингер» представители европейского криминала и радикальных организаций предлагают от 30 тыс. евро и выше. Преступное решение Зеленского о массовом освобождении из мест лишения свободы тысяч бандитов и раздача им оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ усугубляют ситуацию. Украинская сторона на сегодняшний день не способна по объективным причинам контролировать процесс, европейцы тоже... Если имеется большой спрос на ПЗРК и взрывчатые вещества, значит они обязательно будут применены. Преступный интернационал и международный терроризм очень изощрен и коварен, недооценивать их нельзя…Европу ждёт хаос, разгул криминала и терроризма...».

Последствия неконтролируемой раздачи оружия населению уже сказывается как на Украине, так и в соседних с ней странах. В Интернете размещены предложения о продаже автоматов Калашникова (главным образом АК-74) и патронов к ним. Порой предлагают патроны в укупорке - полный цинк, то есть - 1080 штук. Средняя цена за один АК-74 и. цинк патронов - 400 долл. Кроме автоматов, населению раздавали гранатомёты (РПГ-7) и выстрелы к ним, а также ручные гранаты (Ф-1, РГД-5).