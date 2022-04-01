О том, как Германия и Чехия помогают Украине убивать россиян

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1 апреля 2022, 20:41

Фото: Соцсети

Правительство Германии одобрило передачу 56 БМП украинским вооружённым силам, эти бронемашины когда-то принадлежали армии ГДР. Об этом появилось сообщение в российской блогосфере, информация подчерпнута из немецких СМИ.



Берлин разрешил Праге передать 56 боевых машин пехоты типа PbV-501 (аналог БМП-1). Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны ФРГ. Ранее эти БМП были на вооружении армии ГДР. История этих машин такова: по данным газеты Welt am Sonntag 58 БТР типа PbV-501 после воссоединение двух Германий оказались на балансе армии ФРГ. В конце 1990-х годов технику передали Швеции, а она в свою очередь продала их одной чешской фирме.