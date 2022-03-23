СМЕРШ против украинских диверсантов и бандеровцев

Аргументы Недели → Армия 13+

23 марта 2022, 17:46

В специальной военной операции на Украине наступает новый этап. На первый план выходит «зачистка» населённых пунктов, а также борьба с диверсионно-террористическими группами и бандеровским подпольем.



Недавно российские десантники ликвидировали под Киевом двух высокопоставленных сотрудников главного управления разведки минобороны Украины. Диверсанты пытались прикинуться российскими офицерами и проехать через наш блокпост без досмотра.



Но маскарад не помог. При досмотре в багажнике машины была обнаружена американская взрывчатка С-4. Диверсанты схватились за оружие. В скоротечной перестрелке оба были уничтожены. Российские бойцы сил специальных операций оказались лучше подготовленными, чем киевские боевики. Убитыми оказались командиры диверсионных отделов украинской разведки полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол.



Судя по всему, у высокопоставленных диверсантов были самые широкие полномочия. С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов Сайчуку по указанию руководства ГУР минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол. И предписывалось всем должностным лицам в зоне АТО оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.



Ещё более серьёзным специалистом по диверсионным операциям оказался полковник украинской разведки Олег Ахмедов. На него в России уже давно возбуждено уголовное дело по пяти террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске как опасный преступник. Все сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на совершение терактов и диверсий в Крыму. Для этого они осуществляли вербовку жителей Крыма. Также искали подходы к российским военнослужащим для получения разведывательных данных в отношении ВС России. Крымский отдел полковника Ахмедова искал объекты критически важной инфраструктуры, готовил места непосредственной закладки крупногабаритных тайников с взрывчатыми веществами и боеприпасами для совершения диверсионных и террористических актов. Но главной их целью было уничтожение Крымского моста.



По мере развития успеха российских войск стоит ожидать, что украинские спецслужбы перенесут активность на диверсионные действия. А на подконтрольных нам территориях будут задействовать подполье. По мнению ветерана российских спецслужб подполковника в отставке Павла Смирнова, с украинскими диверсантами надо применять максимально жёсткую политику и брать пример с героев-фронтовиков Великой Отечественной. В существующих условиях стоит создать специальную службу по аналогии с управлением Смерш времён Великой Отечественной войны. Необходимы спецподразделения контрразведки, «заточенные» на борьбу с бандеровским подпольем.



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