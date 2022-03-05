Силы ДНР вышли на административную границу бывшей Донецкой области

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5 марта 2022, 12:49

Фото: Соцсети

Войска ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили развивать наступление и вышли на рубеж Богуславка - Тельмаховка - Калиновка. Силы НМ ДНР продвинулись за ночь вперёд на 27 километров, освобождены населенные пункты Новоригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Стоит добавить, что вышеуказанное продвижение войск ДНР идёт в обход с юга Волновахи в сторону границы республики (бывшей административной границы Донецкой области), которая в некоторых пунктах уже достигнута и даже преодолена.

Игорь Конашенков проинформировал: «Подразделения российских Вооруженных Сил, наступают широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.

Войска Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» (запрещены в России, как террористические организации) ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Представитель МО РФ заявил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.

Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция, Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата».



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