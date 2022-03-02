Какой путь выберет Запад для поставок вооружений и боеприпасов на Украину?

Аргументы Недели → Армия 13+

2 марта 2022, 16:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

США намерены предоставить Украине 600 млн долл., а ЕС 450 млн. евро в качестве военной помощи. Наверняка большая часть этих сумм придётся на поставку Незалежной вооружений, взрывчатых веществ и боеприпасов. Попробуем разобраться каким образом Запад планирует доставлять этот смертоносный груз на территорию Украины.

Киев заявил, что у него кончаются противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Но позвольте, недавно США и другие страны поставили их Незалежной в огромном количестве. Куда они делись? Судя по той информации, что поступает с передовой -украинские военные никак не могли израсходовать всю доставленную в Незалежную партию данных видов вооружений и боеприпасов к ним.

Напоминаем, что только с 22 по 25 января американцы перебросили по воздуху в Борисполь 250 тонн военных грузов. А это сотни пусковых установок Javelin и дополнительные ракеты к ним, ПЗРК «Стингер», стрелковое оружие, крупнокалиберные снайперские винтовки, патроны, переносные ракетные комплексы M141 Bunker Defeat Munition, для уничтожения фортификационных сооружений. США так же заявил о переброске в Незалежную 20 вертолетов Ми-17, купленных в России для афганской армии. Чехия озаботилась поставкой 152-мм артиллерийских снарядов. Латвия и Литва, с подачи Вашингтона, отправила ВСУ тепловизоры и ПЗРК Stinger. Канада поставила Украине стрелковое оружие, патроны, ночные прицелы, на сумму 6,1 млн долл. и обещала кредит на сумму 390 млн долл. Эстония направила туда же 122-мм гаубицы (стоит отметить, что украинский парк ствольной артиллерии изрядно потрёпан).

В списке военных спонсоров Киева: Норвегия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Турция, Болгария, Словакия. Берлин намерен поставить Украине 1000 ПТРК и, похоже, на этом останавливаться не намерен. Британия привезла в Киев две партии противотанковых комплексов NLAW. Лондон, по заверениям Зеленского, - поставил в Незалежную тысячи противотанковых ракет. И после 5 дней боевых действия украинские власти заявляют, что у них заканчиваются ПТРК, ПЗРК и другое вооружение, в купе с боеприпасами. Западным спонсорам киевского режима самое время задуматься о том, где их военные подарки потом могут всплыть. Не удивлюсь, что из них вскоре будут стрелять по американским солдатам и военным других стран НАТО, где-нибудь на Ближнем Востоке, в Африке или других регионах мира, куда англосаксы сунутся защищать свои интересы.

Но, пожалуй, сейчас самый возбуждающий фантазию вопрос, - каким образом Запад намерен доставлять своё оружие и боеприпасы на Украину и где командование ВСУ может его разместить перед отправкой на фронт или за небольшие деньги странам третьего мира.

Поскольку ВКС РФ завоевали полное господство в небе над Незалежной и успели изрядно потрепать практически все аэродромы - перевозка транспортной авиацией исключена. Остаётся только перебрасывать грузы в Польшу, а оттуда на Украину. Заморские странны скорее всего будут доставлять военную помощь морем в польские порты или по воздуху туда же - на аэродромы. Далее контейнеровозами или фурами груз поедет в Незалежную. Поскольку Ж/Д сообщение Украина с Польшей прервала. Доставка железной дорогой сразу же вызовет подозрение. А ВС РФ обещали уничтожать военные грузы и тех, кто занимается их перевозкой. Первый же товарный состав рискует погибнуть при атаке на него ударной авиации ВКС РФ.

Есть основана полагать, что значительная часть этой помощи до передовой не доедет, а будет перенаправлена за рубеж с целью продажи. Сейчас командование ВСУ и Генштаб располагаются в Житомире. Видимо складировать вновь поступающие «Байрактары», «Стингеры» и Джавелины будут по близости, на неработающих промышленных предприятиях, имеющих просторные помещения, погрузочно-разгрузочную технику и Ж/Д ветку. Далее вооружение будет развозиться в пункты назначения военным или гражданским транспортом. Для наших ВКС будет задачей вовремя обнаружить это транспорт и уничтожить его. Если это военные перевозчики, то проблем с их идентификацией не возникнет. А гражданские машины обязательно будут перемещаться под охраной, поскольку времена сейчас суровые и нападения грабителей или разбойников нужно ожидать всегда. К тому же всем желающим раздали автоматы и гранатомёты. По наличию охраны разведка может определить гражданского перевозчика вооружений и навести на него ударные самолёты ВКС РФ.