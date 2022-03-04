Из Донбасса сообщают: на севере Луганской республики украинские войска могут попасть в крупный котёл, каких ранее не было

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4 марта 2022, 12:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По сведениям, полученным из Донбасса от компетентных наблюдателей, идут тяжёлые бои за Волноваху. Мариуполь блокирован, но штурм не ведётся. На участке фронта возле Донецка войска ДНР держат оборону. Войска ЛНР успешно развивают наступление во взаимодействии с силами ВС РФ.

Ополчение ЛНР продолжает наступление против оперативно-тактической группы ВСУ «Север», во взаимодействии с войсками Вооружённых сил России. На этом участке фронта создаётся обстановка, при которой многие соединения украинской армии и добробаты (националисты) из вышеуказанной ОТГ могут попасть в самый крупный котёл за всё время противостояния Донбасса с киевским режимом. Этот котёл можно будет сравнивать с теми, что устраивала РККА немецким войскам во время Великой Отечественной войны. Пожалуй, главной трудностью на этом направлении является то, что украинские войска, отступая, плотно минируют всё что оставляют: местность, жилые дома, целые посёлки и промышленные объекты.

У соседей дела обстоят не так радужно. Милиция ДНР ведёт тяжёлые оборонительные бои вокруг Донецка. От сюда снято часть сил и перенаправлено на юг. Теперь войска на Донецком участке фронта сосредоточились на обороне. Им противостоит самая мощная украинская группировка на Донбассе - ОТГ «Восток». Здесь идёт плотная артиллерийская дуэль.

Со стороны ВСУ по позициям ополчения и по городу ведётся обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) гаубиц Д-30, Д-20 и 120-мм миномётов. Ополчение отвечает всеми средствами, что имеются в его распоряжении. На левом фланге Донецкого участка фронта всё же ведётся наступление на Марьинку, но оно сопряжено с серьёзными проблемами. Во-первых, противник здесь создал за 8, без малого, лет - глубокоэшелонированную оборону, хорошо подготовленную в инженерном отношении. Кроме того, здесь сосредоточено немало сил ВСУ и добровольческих формирований. В-третьих, сюда стянуто большое количество военной техники и артиллерии.

Идут тяжёлые бои за Волноваху. Порой улицы города переходят из рук в руки. Обе стороны несут потери и обе стороны сильно мотивированы победить. Ярость комбатантов зашкаливает. Ополчение ДНР и его противники сосредоточили здесь множество систем ствольной, реактивной артиллерии и миномётов полкового, батальонного и ротного уровня (калибров: 120-мм, 82-мм, 60-мм). Плотный артиллерийский огонь ведётся с обеих сторон. Поскольку Волноваха не блокирована наглухо ВСУ и добровольческие батальоны имеют возможность заходить в неё. Кстати, здесь воюют против Народной милиции ДНР такие непримиримые националистические формирования, как батальон «Донбасс» и «Грузинский легион». Эти явно будут держаться до конца и сдаваться не намеренны. А равно они не дают отступать бойцам и командирам ВСУ, выполняют функции заградотрядов. Местные жители прячутся в подвалах и не в состоянии воспользоваться гуманитарными коридорами, поскольку перерывов в уличных боях и артиллерийской дуэли, практически - нет.

Мариуполь блокирован полностью с востока и севера ополчением ДНР, с запада войсками ВС РФ, но, штурм пока не ведётся.

Организованны два гуманитарных коридора: в направлении Новоазовска и Запорожья. Однако местные жители по ним не выходят. Во-первых, им не дают это сделать украинские националисты. Во-вторых, в городе нет связи и не работает другие сегменты коммуникаций. В Мариуполе, кроме украинских армейцев окапались: нацистский батальон «Азов» и иностранные добровольцы. Нацисты и военнослужащие из ВСУ готовят город к обороне. Опорные пункты создаются в промышленных, административных и жилых кварталах. Позиции оборудуются на верхних и нижних этажах многоэтажных домов, в которых удерживаются мирные жители. Азовцы и иностранные наёмники сдаваться не намерены и будут держаться до конца, прикрываясь живым щитом. Украинские военные минируют город, все мосты взорваны (этим они навредили и себе, ограничив своим силам манёвр), во дворах близ школ и детских садов развёрнуты артиллерийские системы, батальонные и ротные миномёты. Есть сведения о минировании цехов металлургических комбинатов.

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