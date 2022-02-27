Германия и Украина должны ответить за преступления, совершённые ими во время Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

27 февраля 2022, 19:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

За последнее время произошло два, вопиющих по уровню цинизма, факта. Во-первых, Киев обратился в Гаагский суд с иском против заявления России о геноциде народа Донбасса. Во-вторых, Германия решила вновь обагрить себя кровью россиян и начала поставки оружия и боеприпасов неонацистскому украинскому правительству. Считаю, что Россия и Белоруссия просто обязаны привлечь к ответственности Украину (прославляющую нацистов) и Германию за геноцид русских и белорусов во время Великой Отечественной войны.

Начнём по порядку. Киев не может оправдаться за убийство мирных граждан Донбасса, поэтому он решил обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. О чем Зеленский цинично заявил: «Требуем привлечь Россию к ответственности за манипуляцию понятием «геноцид»». По данным Следственного комитета РФ за восемь лет войны военными СВУ было убито более 2,6 тыс. мирных граждан Донбасса (по данным ООН убито более 3,3 тыс. человек) и ранено более 5,5 тыс. В Москве этот факт квалифицировали как Геноцид. Над чем цинично насмехался немецкий канцлер Олав Шольц, видимо нацистское прошлое Германии глубоко сидит в его сознании. Особенно запомнилась его нацистская ухмылочка, когда он насмехался над информацией о Геноциде населения Донбасса. И на это стоит обратить особое внимание. В целом Запад так же проигнорировал информацию о военных преступлениях солдат и командиров ВСУ, совершённых в период с весны 2014 года по настоящее время.

Напоминаем, что нынешнее украинское правительство всячески возвеличивает военных преступников времён Великой Отечественной воины, таких как Степан Бандера, эсэсовец Роман Шухевич, Андрей Мельник и других. Киев признаёт, что Украина в той войне воевала на стороне нацистской Германии, значит она должна в полной мере нести ответственность за военные преступления, совещённые немцами и украинцами, за геноцид белорусов и русских. 30 июня 1941 года во Львове было провозглашено «Украинское государство», которое обязалось воевать на стороне Германии. Нынешняя Украина является правопреемником этой, тогда недоделанной страны.

На стороне гитлеровцев воевали дружины украинских националистов (ДУН): группы «Север» (командир Шухевич) и «Юг» (Ярый), специальное подразделение «Нахтигаль», организация «Роланд», входившие в состав полка «Бранденбург-800». В июле 1941 года в Белостоке началось формирование 1-го украинского батальона, численностью 910 украинцев. В августе его перебросили в Минск. Откуда он начал свой кровавый путь по Белоруссии. В сентябре начали формировать ещё один батальон. Позже они стали 41-м и 42-м батальонами вспомогательной полиции численностью 1086 карателей. Затем были созданы для борьбы с партизанами 109-й, 114-й, 115-й, 116-й, 117-й и 118-й украинские батальоны охраной полиции. К концу 1943 года их было уже 45. Кроме того, для охраны тыла группы армий «Центр» было создано ещё 10 украинских батальонов. Общая численность этих формирований достигла 35 тыс. нелюдей.

К 1942 году немцы создали украинскую народную самооборону численностью 180 тыс. вояк. Преемственность действий современного Киева прослеживается буквально во всём. В 1943 году появилась печально известная дивизия «Галичина» численностью, превышавшей 17 тыс.

Вернёмся к немецкому канцлеру Шольцу, пожелавшему обагрить свои руки кровью россиян, поставкой Украине оружия и боеприпасов. Этому акту однозначно, необходимо дать политическую, правовую и историческую оценку. Данный индивидуум должен ответить за свои решения и циничные высказывания, а Германия наравне с Украиной обязана ответить за Геноцид русских и белорусов.

Во время Великой отечественной войны народы СССР, оказавшиеся под оккупацией, подверглись жесточайшим репрессиям со стороны немецких войск, оккупационных администраций и украинских вооружённых формирований, воевавших на стороне нацистской Германии. Мирные жители также гибли под бомбами, снарядами и пулями оккупантов и карателей.

Согласно одному из источников, которому боле всего я доверяю, каратели и немецкие военные убили более до 1 млн. белорусов и свыше 8 млн русских. Эти цифры требуют проверки и уточнения, возможно, они сильно занижены. Наряду с признанием Геноцида евреев (которое уже состоялось), необходимо официально принять формулировку Геноцида русского и белорусского населения во время Великой Отечественной войны, со всеми вытекающими от сюда последствиями. И за этот Геноцид должны ответить Берлин и все страны, воевавшие на стороне нацистской Германии. В том числе: Украина, Эстония, Литва, Латвия (тем более, что они сами признали это и прославляют своих предков, воевавших в рядах вермахта и вафен СС). Ответственность должны понести также: Австрия, Финляндия, Норвегия, Италия, Румыния, Венгрия, Словакия и Чехия (последняя производила основную массу артиллерии и военной техники для вермахта).