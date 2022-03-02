Что значит перевести «ядерные силы сдерживания в особый режим несения службы»?

Аргументы Недели → Армия 13+

2 марта 2022, 16:06

Для предотвращения желания США и НАТО вмешаться в ситуацию по Украине президент России Владимир Путин ясно дал понять, что те, кто вмешается, получат такие страшные последствия, «которых никогда ещё не было в их истории». Это вполне прозрачный намёк на применение как минимум нестратегического/тактического ядерного оружия (НСЯО/ТЯО), а то и стратегических ядерных сил (СЯС).



Для тех, кто плохо понимает, буквально перед стартом кампании в России состоялись стратегические командно-штабные учения ядерных сил «Гром-2022», которые обычно происходят в конце летнего периода обучения войск, то есть поздней осенью. Но сейчас они были перенесены на февраль. Обычно в ядерных силах в конце зимнего периода проводится стратегическая командно-штабная тренировка, а тут, получается, в середине зимнего периода состоялись учения за итог летнего. Явно неспроста.



Похоже, дошло не до всех. Для них через несколько дней после старта кампании В. Путин приказал перевести «ядерные силы сдерживания в особый режим несения службы». Тут следует понять, что это. В армии России есть 4 степени боевой готовности (БГ) – постоянная, повышенная, военная опасность и война. Сейчас ВС РФ находятся в высшей, четвёртой степени, как минимум большей частью своего состава. В ядерных же силах есть ещё режимы работы – повседневный, усиленный и боевой. То есть никакого «особого» режима вроде бы нет. Значит, имеется в виду один из имеющихся. С повседневным всё понятно, усиленный же отличается от него полными дежурными сменами, также отзывается личный состав из отпусков. А вот в боевом режиме помимо прочих нюансов пусковые установки и командные пункты находятся на автономном питании, что, конечно, расходует ценный ресурс. И применяется он только во время учений и тренировок, но не при постоянном несении дежурства. Вероятно, речь шла об усиленном режиме несения дежурства, благо об усиленных расчётах позже сообщило Минобороны РФ.



В итоге США и НАТО начали наперебой уверять, что они не имеют никаких агрессивных планов по отношению к России, а также планов по вмешательству в события на Украине.



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