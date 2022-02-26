Вооруженные силы России получили приказ о развитии наступления по всем направлениям

Вооруженным силам РФ отдан приказ о развитии наступления по всем направлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
По словам Конашенкова, приказ отдан после того, как Украина отказалась от переговоров с Россией.
«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», - сказал Конашенков.
Минобороны РФ призвало также граждан Украины не поддаваться на «провокации киевского режима».
«Втягивание националистами мирных жителей Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам», - заявил Конашенков.
Ранее в субботу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Украина, по сути отказалась от переговоров.