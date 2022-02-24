Вооружённые силы России и Китая действуют согласованно?

Аргументы Недели → Армия 13+

24 февраля 2022, 15:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Утром 24 февраля стало известно о том, что боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Есть мнение, что Китай и Россия ведут согласованные военные действия. Такая версия обсуждалась американскими экспертами на страницах американской газеты Washington Times. «Аргументы Недели» (АН) обратились за разъяснением к военному эксперту, капитану первого ранга запаса Владимиру Ераносяну.

Владимир Ераносян рассказал «АН»: «О согласованных военных действиях Китая и России я бы не говорил. К тому же боевые корабли НОАК не впервые заходят в территориальные воды Тайваня, поскольку в Пекине считают их своими. Взаимодействие КНР и РФ скорее всего предполагается в экономической сфере, но не в военной. Отмечу, что Россия вообще не нуждается в военной помощи. Она обладает мощнейшими Вооружёнными силами способными самостоятельно решать боевые задачи по обороне собственных рубежей».

Эксперт считает, что во время встречи в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин не оговаривали операцию ВС ФР против Украины и возможные условия взаимодействия.

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