Донбасская война – столкновение цивилизаций

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2022, 12:12

Сегодня, когда над нами навис большой и сложный конфликт, мы испытываем нужду в философской оптике. На Западе есть соответствующие популярные теории, в первую очередь – теория справедливой войны, и она работает. Любая война, которая развязывается коллективным Западом, имеет под собой мощную теоретическую подоплёку. Разбомбили Ливию, Ирак, Югославию, а взятки гладки, потому что есть теория, которая объясняет, что эти войны справедливы. Перед каждой такой войной тиражи работ, посвящённых данной теории, вырастают в разы. У нас же, несмотря на богатую традицию русской философии войны, структурированная и чётко прописанная теория отсутствует. Получается, философский интеллектуальный ресурс не задействован.



Если они больше размышляют о праве на войну, то наши философы много писали о её смысле, метафизике, нравственных задачах. Донбасскую войну нельзя свести к противостоянию Украины с непризнанными республиками или с Российской Федерацией. Это лишь микроуровень. В действительности же происходит столкновение цивилизаций. Природу таких столкновений американский политолог С. Хантингтон описал в своей знаменитой работе «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» (1996), суть которой в том, что современные войны происходят по линиям цивилизационных разломов. «Украина – это расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по её центру вот уже несколько столетий», – написал он.



Столкновение коллективного Запада и русской православной цивилизации, как назвал её философ А. Панарин, – вот что такое донбасская война. Западная Украина – хотим мы или не хотим – сделала свой цивилизационный выбор в пользу того, что называют европейскими ценностями. Историческая Новороссия (Донбасс, Харьков, Одесса) этот выбор не приняла.



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