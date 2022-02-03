Была проделана беспрецедентная работа по развёртыванию группировки войск РФ при подготовке к ученьям «Союзная решимость-2022»

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3 февраля 2022, 14:02

Фото: Минобороны РФ

Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развёртыванию большой группировки российских войск на своей территории в рамках подготовки к совместным учениям «Союзная решимость-2022», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске в четверг. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Находясь в Белоруссии, Шойгу заявил: «Мы сегодня проведём большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на 10 тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идёт к завершению. И, конечно, белорусское министерство обороны, Верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приёма такой группировки, провели беспрецедентную работу… То есть, не просто блестяще всё организовано. Есть ещё возможность по дополнительному приёму техники».

При этом он отметил, что всё организовано таким образом, что сегодня есть возможность развернуть не только основные, но и резервные силы и средства.

Шойгу поделился планами на ближайшее будущее: «То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях («Союзная решимость-2022» - ред.) мы с Востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения «Восток-2022», они будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда.

В стратегических манёврах «Восток-2022» будет задействована группировка Вооружённых сил Белоруссии».

На встрече с Лукашенко, Шойгу заявил: «В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку».

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