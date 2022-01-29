Шойгу принял решение перенести учения ВМФ России в другой район Атлантики, чтобы не мешать ирландским рыбакам

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29 января 2022, 22:41 Источник: ТАСС

Военно-морские учения, MOD Russia/globallook.com

Министерство обороны России по просьбе ирландских производителей рыбы и правительства страны изменило район запланированных на начало февраля учений ВМФ в Атлантике, перенеся его за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщило посольство России в Дублине.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращения ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла. Еще раз подчеркиваем, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что объединенные ВМС стран НАТО проведут с 24 января по 4 февраля военно-морские маневры в Средиземном море под кодовым названием «Neptune Strike 22».

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