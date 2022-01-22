24 января стартуют крупные военно-морские учения НАТО в Средиземном море

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22 января 2022, 12:28

Фото: Соцсети

Объединённые ВМС стран НАТО проведут с 24 января по 4 февраля военно-морские маневры в Средиземном море под кодовым названием «Neptune Strike 22» (Нептунов удар 22). Информацию об этом озвучил официальный представитель Пентагона.

От США в учениях будут задействованы корабли 6-го флота в составе ударной авианосной группы во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» (класса «Нимиц»). Формально она будет подчинена на время манёвров командованию НАТО, в котором ведущая роль отведена американским генералам и адмиралам.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил прессе: «Авианосная ударная группа во главе с Ю-Эс-Эс «Гарри Трумэн» будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих учений, в ходе которых планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы».

Напоминаем, что в состав авианосных ударных групп (АУГ) входит флагман - авианосец, от одного до четырех крейсеров управляемого ракетного оружия (УРО), два-три эсминца или фрегата УРО, одна - две многоцелевых атомных подводных лодки (АПЛ), самолеты палубной авиации, суда снабжения. Всего до 10 боевых надводных и подводных кораблей. Общая численность личного состава АУГ достигает 9000 человек, из них 6000 — это экипаж авианосца.

Стоит отметить, что данные учения хорошо вписываются в концепцию сдерживания России, тем более что сейчас её отношения с Америкой и альянсом переживают не лучшие времена. Эти манёвры можно с уверенностью воспринимать как продолжение со стороны США дипломатии канонерок, ходя в Пентагоне заявляют обратное. Столь радикальные приёмы внешней политики американцами нарабатывались не одно столетие и их уверения в оборонительном характере данных мероприятий уже давно никого не могут ввести в заблуждение.

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