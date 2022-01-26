За нас НАТО ответит Украина

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2022, 12:11

Продолжается беспрецедентное сосредоточение российской армии на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях. Причём если раньше Министерство обороны, МИД и прочие официальные структуры нашей страны отрицали это сосредоточение, выдавая его за рутинные «учения на незнакомых удалённых полигонах» или «занятия в полевых лагерях», то теперь появилась новая формулировка – «ответ на действия НАТО». Хотя понятно, что основная задача немалой части этих сил – реакция на обострение на Донбассе или решение вопроса с Украиной. А остальные силы – явно для «партнёров» из НАТО, чтобы сидели тихо и не мешались под ногами, если вдруг что случится.



На Западе, разумеется, видят только часть картинки, но делают выводы – война возможна. Да они и сами, с одной стороны, удерживают Киев от совершения опрометчивых шагов, а с другой – выражением своей поддержки подзуживают Зеленского.



Причём до ряда столиц на Западе дошло, что дело реально может запахнуть керосином. Правительства США, Австралии, Британии, Германии и также Бельгии уже приняли решение вывезти из страны семьи дипломатов и частично самих дипломатов. Граждан пока вывозить не планируется. Но неофициально среди сотрудников американских компаний в Киеве уже составляют списки семей на вывоз. Украину, как «Воронью слободку» в «Золотом телёнке», похоже, приговорили. В том числе и на Западе.



Западные страны начали перевозить на Украину военно-транспортной авиацией вооружение. Это широко освещается в СМИ и Интернете, однако не всё так однозначно. Стоит разобраться с этими поставками «по воздушному мосту» – что же конкретно поставили, насколько это вообще полезно в гипотетической войне и насколько этого много. С виду всё хорошо – самолёты летают один за другим. Но, по сути, – всё идёт к открытию в Киеве филиала кабульского аэропорта с выпадавшими из самолётов людьми. При этом ситуация продолжает накаляться.



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